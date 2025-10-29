„Wir haben 125 Tiere hier – 33 große Hühner und der Rest sind Zwerghühner.“ Matthias Brunner als Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Näherstille war mit diesen Zahlen sehr zufrieden. Die Lokalschau war eine offene Schau und so stellten nicht nur die Näherstiller Zuchtfreunde ihre besten Tiere aus, auch Asbacher und Strüther Züchter hatten ihre Prachtexemplare auf den Turnplatz gebracht. Die Halle war groß genug – in diesem Jahr standen dort 23 Käfige mehr als 2024.