Mehrere Katzenbesitzer hatten sich in der vergangenen Woche bei der Heimatzeitung in Schmalkalden gemeldet, weil sie ihre Tiere vermissen. Nachdem zunächst eine Katze in Schwallungen wieder aufgetaucht ist, herrscht nun auch Freude bei Dagmar Holland-Jopp aus Näherstille. Ihre Glückskatze namens Jacky war seit dem 11. September nicht mehr nach Hause gekommen. Nach dem Such-Aufruf in der Heimatzeitung und auf www.insüdthüringen.de dauerte es nicht lange, bis die dreifarbige Katze morgens um 6.30 Uhr wieder nach Hause kam. Unverletzt, nicht abgemagert, aber sie „roch ein bisschen komisch“, wie die glückliche Katzenbesitzerin mitteilt. Jacky sei auch weder eingeschüchtert, noch ängstlich. Wo sich das Tier aufgehalten hat, ist unbekannt. Sie müsse irgendwo eingesperrt oder festgehalten worden sein, vermutet Dagmar Holland-Jopp, die gleichzeitig überzeugt ist, dass der Zeitungsartikel bei der Suche geholfen hat.