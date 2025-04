Um kurz vor 17 Uhr trudeln so langsam die Näherinnen und natürlich auch die Initiatorin und „Chefin“ des Kurses, Milda, ein. Heidrun ist eine der Ersten, die mit ihrer Nähmaschine bepackt ankommt. Vor einiger Zeit habe sie nur über einen Aushang zur wöchentlichen „Nähstund“ in der Wolke 14 gefunden, erinnert sie sich. Ganz nebenbei stellten Milda und sie dann gleich fest, dass die beiden zwar im gleichen Ort, nämlich Rottmar, wohnen, sich aber vorher trotzdem noch nie über den Weg gelaufen sind. So klein ist eben die Welt.