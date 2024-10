Nähe statt Konfrontation: Aiwanger will Kooperation mit China ausbauen

Aiwanger und seine Delegation besuchten Peking sowie die beiden unweit von Hongkong gelegenen südchinesischen Metropolen Guangzhou (Kanton) und Shenzhen in der Provinz Guangdong. Generell ist in der deutschen und europäischen Politik die Chinaskepsis in den vergangenen Jahren gewachsen, unter anderem wegen der zunehmend aggressiven Kriegsdrohungen gegen Taiwan und der Subventionierung der chinesischen Exportindustrie, die in manchen Branchen große Überkapazitäten aufgebaut hat.