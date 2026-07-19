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  4. Mann kommt in Chemnitz von Fahrbahn ab: vier Schwerverletzte

Nächtlicher Unfall Mann kommt in Chemnitz von Fahrbahn ab: vier Schwerverletzte

Frontaler Zusammenstoß in Chemnitz-Sonnenberg: Vier Menschen werden schwer verletzt, als ein Auto aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkommt.

Nächtlicher Unfall: Mann kommt in Chemnitz von Fahrbahn ab: vier Schwerverletzte
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Die Höhe des Gesamtsachschadens schätzt die Polizei auf 28.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Chemnitz (dpa/sa) - Ein 32-Jähriger ist in Chemnitz-Sonnenberg von der Fahrbahn abgekommen und vier Personen sind schwer verletzt worden. Der 32-Jährige fuhr laut Polizei auf der Augustusburger Straße in Richtung stadtauswärts, als er aus ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam. Demnach kollidierte er in der Nacht zu Sonntag frontal mit dem Wagen eines 43-Jährigen, der in die Gegenrichtung unterwegs war. 

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Beide Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt, ebenso ein 57-Jähriger und eine 45-Jährige im Auto des 43-Jährigen. Eine weitere Frau in dem Auto - 54 Jahre alt - wurde ebenfalls verletzt, aber nicht schwer, wie es hieß. Die Höhe des Gesamtsachschadens schätzt die Polizei auf 28.000 Euro.