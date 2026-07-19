Chemnitz (dpa/sa) - Ein 32-Jähriger ist in Chemnitz-Sonnenberg von der Fahrbahn abgekommen und vier Personen sind schwer verletzt worden. Der 32-Jährige fuhr laut Polizei auf der Augustusburger Straße in Richtung stadtauswärts, als er aus ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam. Demnach kollidierte er in der Nacht zu Sonntag frontal mit dem Wagen eines 43-Jährigen, der in die Gegenrichtung unterwegs war.