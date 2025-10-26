Grafenrheinfeld (dpa/lby) - Ein junger Autofahrer ist in Unterfranken bei einem missglückten Überholmanöver tödlich verletzt worden. Der Wagen des 20-Jährigen hatte sich nach Polizeiangaben bei Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) überschlagen, war in einem Gartengrundstück zum Stehen gekommen und in Brand geraten. Der Fahrer starb in der Nacht zu Sonntag an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Höhe des Sachschadens wurde auf rund 80.000 Euro geschätzt.