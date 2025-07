Hutthurm (dpa/lby) - Weil ein Streit auf einer Party eskaliert ist, hat die Polizei vier Männer in Gewahrsam genommen. Sie seien Teil einer Gruppe, die in der Nacht zu Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Hutthurm (Landkreis Passau) gefeiert hatte, teilte die Polizei mit.