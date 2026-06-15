Nächtlicher Polizeieinsatz: Lost Place erkundet? Ärger für junge Männer

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Die Polizei warnt vor solchen Touren: Mit einem illegalen nächtlichen Besuch einer verlassenen Rehaklinik haben sich zwei junge Männer im Main-Kinzig-Kreis Ärger mit den Ordnungshütern eingehandelt. Nach Angaben der Beamten waren in der Nacht zum Sonntag vier Personen dabei beobachtet worden, wie sie sich Zugang zu dem Gelände und dem Gebäude in Bad Soden-Salmünster verschafften, mutmaßlich um den Lost Place zu erkunden. Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Areal.