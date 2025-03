München (dpa/lby) - Etwa tausend Menschen sind in der Nacht in einer defekten S-Bahn in München stundenlang festgesessen. Wenige hundert Meter vor einem Bahnhof war der Zug stehengeblieben, teilte die Feuerwehr mit. Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB) seien daraufhin ausgerückt. Rund zwei Stunden nach dem Stehenbleiben baten sie die Einsatzkräfte um Hilfe. Das ergab ein Vergleich zwischen den mitgeteilten Uhrzeiten der DB und der Feuerwehr.