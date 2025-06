München (dpa/lby) - Eine junge Frau ist in der Nacht von einem Baukran etwa 15 Meter tief gefallen und schwer verletzt worden. Die 20-Jährige sei zusammen mit einem Begleiter auf den Kran geklettert, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann gab später an, dass sich die Frau dabei an den Ausleger gehängt und ihren Halt verloren habe. Nach ihrem Sturz meldete er sich beim Notruf.