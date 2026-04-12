Michael Weiß ist Notfallsanitäter. In seiner Freizeit arbeitet er für den ASB. Am vergangenen Wochenende hat er dienstfrei und steht somit für einen ASB-Einsatzführungsdienst zur Verfügung. „Wir werden immer dann gerufen, wenn dringend Buttransporte zu fahren sind. Oder auch in Fällen, in denen uns die Feuerwehr oder der Katastrophenschutz bei großen Schadenslagen anfordern“, berichtet er. „Wir gehören zum Sanitäts- und Betreuungszug der Stadt Suhl. Dafür stehen uns vier Fahrzeuge zur Verfügung.“