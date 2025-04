Bayreuth (dpa/lby) - Ein lebensgefährlich verletzter Mann ist aus einem brennenden Studentenheim in Bayreuth gerettet worden. Die Einsatzkräfte seien in der Nacht zu dem viergeschossigen Haus geeilt, teilte die Feuerwehr mit. In einem der verrauchten Zimmer hätten die Trupps dann den leblosen Mann entdeckt. Er wurde unter laufender Reanimation mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.