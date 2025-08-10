Nächtlicher Einsatz: Attacke mit abgebrochenen Bierkrug – Mann schwer verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Mit einem abgebrochenen Bierkrug ist ein 37-Jähriger in einer Nürnberger Kneipe schwer verletzt worden. Er sowie drei andere Männer hätten in der Nacht zum Sonntag aus bislang unklaren Gründen miteinander gestritten, teilte die Polizei mit. Dann eskalierte die Situation: mit teils abgebrochenen Krügen sollen die Männer sich angegriffen haben. Ein 56-Jähriger habe dabei den 37-Jährigen verletzt.