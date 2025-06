Löcknitz (dpa/mv) - Unbekannte haben aus einem Viehbetrieb in Löcknitz-Penkun (Mecklenburg-Vorpommern) Bullensperma im Wert von 30.000 Euro gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter in der Nacht zu Donnerstag in einen Rinderstall eingedrungen waren und das dort tiefgekühlt aufbewahrte Sperma mitnahmen. Über die Menge gab es zunächst keine Angaben.