Grafenwöhr (dpa/lby) - Ein nur mit Unterhose und einem Sporttrikot bekleideter US-Soldat hat sich betrunken in ein Altenheim in der Oberpfalz verirrt. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Amerikaner am Sonntag in einem nicht belegten Zimmer, als sie gerade das Frühstück ausgeben wollte. Nach Polizeiangaben war der Mann vermutlich beim Schichtwechsel in das Heim in Grafenwöhr gelangt. Der Soldat wusste es allerdings selbst nicht – und auch das Fehlen seiner restlichen Kleidung konnte der Mann nicht erklären.