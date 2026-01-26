 
Nächtlicher Besuch Altenheim statt Kaserne: Betrunkener US-Soldat in Unterhose

Frühstücksüberraschung im Altenheim: Ein US-Soldat taucht plötzlich in einem Pflegeheim auf – nur in Unterhose und Trikot. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem zuvor gemeldeten Fall.

Der Soldat konnte das Fehlen seiner Kleidung nicht erklären. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Grafenwöhr (dpa/lby) - Ein nur mit Unterhose und einem Sporttrikot bekleideter US-Soldat hat sich betrunken in ein Altenheim in der Oberpfalz verirrt. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Amerikaner am Sonntag in einem nicht belegten Zimmer, als sie gerade das Frühstück ausgeben wollte. Nach Polizeiangaben war der Mann vermutlich beim Schichtwechsel in das Heim in Grafenwöhr gelangt. Der Soldat wusste es allerdings selbst nicht – und auch das Fehlen seiner restlichen Kleidung konnte der Mann nicht erklären.

Die Polizei prüft, ob der Fall mit einem zuvor gemeldeten Kennzeichendiebstahl nahe dem Altenheim zusammenhängt. Dort war eine verdächtige Person gesehen worden, die ebenfalls nur mit einem Trikot bekleidet war.