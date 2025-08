In der ersten Serpentine sei das Fahrzeug allerdings abgerutscht und in Schräglage hängengeblieben. Daraufhin hätte die Gruppe den Notruf gewählt. Alle fünf Insassen hätten das Fahrzeug eigenständig und unverletzt verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen, hieß es. Die Feuerwehr habe das Fahrzeug zunächst gegen Abrutschen gesichert. Nach Angaben der Retter des Bayerischen Roten Kreuzes sei der Wagen mit einem Rettungsseil an einem Geländer und einem Baum befestigt worden.