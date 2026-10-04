Nächtliche Gewalttat: Rätsel um Angriff auf 20-Jährigen in Ulm

Ulm - Ein Mann ist nachts in der Ulmer Innenstadt angegriffen und verletzt worden. Der 20-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich mehrere beteiligten Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag verabredet und getroffen haben. Das ergaben Zeugenbefragungen. Bei diesem mutmaßlichen Treffen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.