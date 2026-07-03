Nächtliche Attacke: Unbekannte zünden Blitzer-Anhänger an

Bischofsheim (dpa/lrs) - Unbekannte haben auf der Autobahn 671 am Mainspitzdreieck bei Bischofsheim einen mobilen Blitzer-Anhänger der Polizei angezündet und beschädigt. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, schütteten der oder die Täter in der Nacht zum Freitag eine brennbare Flüssigkeit in den Innenraum des sogenannten Enforcement Trailers und setzten ihn in Flammen. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die mobile Anlage stand zwischen dem Mainspitzdreieck und der Anschlussstelle Gustavsburg.