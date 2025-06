Als Oppositionsführer hatte Merz das Agieren seines Vorgängers Olaf Scholz (SPD) in Brüssel scharf kritisiert. "Man muss es leider so sagen: Die Mehrzahl der europäischen Staats- und Regierungschefs hat einfach keine Lust mehr, den deutschen Bundeskanzler zu treffen, der entweder stundenlang schweigend dasitzt oder belehrend die Welt erklärt", hatte er vergangenen Dezember in seinem Newsletter geschrieben.