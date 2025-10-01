Das nächste, was auf uns zukommen wird, wird der Skilift sein.“ Genau das hatte Bürgermeister Uwe Scheler zur März-Sitzung des Stadtrates der Stadt Neuhaus am Rennweg bereits prophezeit. Wie berichtet, fasste das Gremium in jener Zusammenkunft den Entschluss, die Betreibung der Tubing-Bahn in Siegmundsburg nicht weiter zu verfolgen und die Anlage zum 1. April stillzulegen. Ein halbes Jahr später ist nun der Moment gekommen, an dem der Stadtrat auch über die Zukunft des benachbarten Skiliftes auf dem Areal „Dürre Fichte“ zu entscheiden hat.