Worüber unsere Redaktion schon spekuliert hatte, ist nun eingetreten: Der amtierende deutsche Meister und Pokalsieger VfB Suhl Lotto Thüringen kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vermelden: Mit Candela Alonso Corcelles verstärkt eine spanische Außenangreiferin den Kader des Volleyball-Bundesligisten. Die vielseitige Angreiferin bringt internationale Erfahrung, Spielintelligenz und große technische Qualität mit in die Wolfsgrube.