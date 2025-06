Gar nicht antreten konnte Lance Stroll. Der 26 Jahre alte Kanadier musste nach Problemen am rechten Handgelenk passen, wie sein Rennstall Aston Martin erklärte. Stroll, dessen Vater Lawrence Mitbesitzer des Teams ist, sah sich nicht imstande, das Rennen zu fahren. Er möchte sich einer Operation unterziehen. Ob er beim Heim-Grand-Prix in Kanada in zwei Wochen starten kann, ist offen.