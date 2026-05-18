Der VfB Suhl Lotto Thüringen verstärkt sich für die kommende Saison mit einem vielversprechenden deutschen Nachwuchstalent: Außenangreiferin Lea Feistritzer schließt sich dem Bundesligisten an und wird künftig das Trikot der Suhlerinnen tragen. Die 19-Jährige bringe trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus leistungsstarken Entwicklungsprogrammen sowie dem Bundesligaumfeld mit, teilte der Verein mit.