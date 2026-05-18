Der VfB Suhl Lotto Thüringen verstärkt sich für die kommende Saison mit einem vielversprechenden deutschen Nachwuchstalent: Außenangreiferin Lea Feistritzer schließt sich dem Bundesligisten an und wird künftig das Trikot der Suhlerinnen tragen. Die 19-Jährige bringe trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus leistungsstarken Entwicklungsprogrammen sowie dem Bundesligaumfeld mit, teilte der Verein mit.
Nächster Neuzugang Meister VfB Suhl bedient sich in Erfurt
Redaktion 18.05.2026 - 18:00 Uhr