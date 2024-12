Nächste Sieg für den VfB in der Bundesliga: Suhl im Rausch gegen Schwerin

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen bleiben in der Erfolgsspur. Am Samstagabend siegten sie verdient mit 3:2 (25:18, 23:25, 25:18, 13:25, 15:13 ) gegen den Schweriner SC und feierten damit den vierten Bundesliga-Sieg hintereinander. Vor rund 1000 Zuschauern war der VfB in heimischer Halle zu weiten Teilen des Spiels das bessere Team. Mit dem emotionalen Erfolg untermauerten die Thüringerinnen den fünften Tabellenplatz. Der Sieg war zugleich ein wunderschönes Geschenk für VfB-Trainer Laszlo Hollosy in seinem 100. Punktspiel als VfB-Dirigent an der Seitenlinie. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft nach diesem Spiel“, erklärte der Ungar im Anschluss.