Neue Wendung im Machtkampf zwischen der Thüringer BSW-Landeschefin Katja Wolf und der Gründerin der Partei, Sahra Wagenknecht: Nach Informationen unserer Zeitung will sich Wolf auf einem Parteitag am Samstag in Gera zwar weiterhin um eine neue Amtszeit als Landesvorsitzende bewerben. Der bisherige Co-Vorsitzende des Thüringer BSW, Steffen Schütz, wird entgegen seiner bisherigen Pläne aber auf eine neue Kandidatur um das Spitzenamt verzichten.