Ab dem 1. November beginnt die zweite Preisstufe, in der weiterhin die beliebten Finishershirts und weitere Merchandise-Artikel mit der Anmeldung bestellt werden können. Für alle, die nicht genug vom „Schönsten Ziel der Welt“ in Schmiedefeld bekommen können, ist der 24. Dezember ein wichtiger Termin im Laufkalender: Um 9 Uhr findet der Heiligabendlauf mit Start und Ziel in der Rennsteiglaufhalle statt. Der Spendenlauf führt die Teilnehmer entspannt und ohne Zeitmessung auf einer fast 10 Kilometer langen Strecke durch das malerische Vessertal.