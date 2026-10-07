Steigende CO2-Abgabe, hohe Kraftstoffpreise, Lohnerhöhungen – dem Abfallwirtschaftbetrieb (AIK) des Ilm-Kreises macht so einiges zu schaffen. Trotzdem sei es gelungen, im Wirtschaftsplan für 2027 ein kleines Plus darzustellen, sagte Sylvia Höbald, Abteilungsleiterin Betriebswirtschaft, am Dienstag zur Ausschusssitzung. Allerdings nur 2000 Euro. In diesem Jahr hatte man noch mit einem Gewinn von 40.000 Euro gerechnet.