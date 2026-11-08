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Nächste Pokalrunde Schweres Los für das Viertelfinale

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Titelverteidiger VfB Suhl erwischt mit dem VC Wiesbaden die Mannschaft der Stunde, hat aber Heimrecht.

Nächste Pokalrunde: Schweres Los für das Viertelfinale
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So sah das am 28. Februar 2026 in Mannheim aus: Der VfB Suhl stemmt den DVV-Pokal in die Höhe. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Pokalverteidiger VfB Suhl Lotto Thüringen hat für das Viertelfinale ein schweres Los erwischt. Die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy trifft am 21. oder 22. November auf den VC Wiesbaden, der am vergangenen Donnerstag überraschend den Dresdner SC ausgeschaltet hatte und gerade so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist. Losfee Max Günthör, Friedrichshafener Pokallegende, zog in der Spacetec-Arena die Suhlerinnen als erste der Paarung aus dem Topf, womit der VfB wie schon am Samstag im Achtelfinale gegen Hamburg Heimrecht hat.

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Die Frauen von Schwarz-Weiß Erfurt treffen ebenfalls in eigener Halle auf die Roten Raben Vilsbiburg. Das absolute Top-Spiel des Viertelfinales steigt aber beim MTV Allianz Stuttgart, der den SSC Palmberg Schwerin empfängt. Die weitere Partie dieser Pokalrunde, in der nur noch Erstligisten vertreten waren, bestreiten die Skurios Volleys Borken gegen die Ladies in Black Aachen.

Da der 21. November ein Samstag ist, dürfte sich der VfB Suhl für diesen Termin entscheiden, um vor der stets stimmungsvollen heimischen Wolfsgrube abermals ins Halbfinale einzuziehen. Damit würde er dem großen Traum vom Pokalfinale ein weiteres großes Stück näher kommen. Die Halbfinals folgen im Dezember, ehe das Endspiel am 27. Februar 2027 erstmals in der Kölner Lanxess-Arena stattfindet.