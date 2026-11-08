Nächste Pokalrunde: Schweres Los für das Viertelfinale

Pokalverteidiger VfB Suhl Lotto Thüringen hat für das Viertelfinale ein schweres Los erwischt. Die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy trifft am 21. oder 22. November auf den VC Wiesbaden, der am vergangenen Donnerstag überraschend den Dresdner SC ausgeschaltet hatte und gerade so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist. Losfee Max Günthör, Friedrichshafener Pokallegende, zog in der Spacetec-Arena die Suhlerinnen als erste der Paarung aus dem Topf, womit der VfB wie schon am Samstag im Achtelfinale gegen Hamburg Heimrecht hat.