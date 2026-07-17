Einen Tag bevor im Männerfußball der neue Weltmeister gekürt wird, bestreitet Michael Tanz sein ganz eigenes Fußball-Highlight. Der gebürtige Martinrodaer, der seit einigen Jahren im bayerischen Rosenheim lebt, läuft Samstagnachmittag im Essener Uhlenkrug-Stadion für die Nacktionalmannschaft auf – splitterfasernackt und als Torhüter. „Dass ich einen am Helm habe, wissen mittlerweile ja viele. Ich mache, worauf ich Lust habe. Und dabei sehe ich auch, wer wirklich hinter mir steht und mich unterstützt.“