Der Küstenbereich solle so bleiben, wie er sei, sagte Christian Schuhböck von der Umweltorganisation Alliance For Future in Wien. In einer Stellungnahme der Behörde gegenüber habe man gefordert, keine Werbung für den FKK-Strand zu machen und keine Infrastruktur dafür zu errichten wie etwa Toiletten-Anlagen und Gastronomie. So soll aus Sicht der Umweltschützer verhindert werden, dass das Gebiet überlaufen wird. "Wir sind aber nicht per se gegen die Nacktbadezone." Nacktbaden sei die natürlichste Art des Badens.