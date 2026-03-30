Zwei überplanmäßige Mehrausgaben bestätigte der Goldisthaler Gemeinderat bei seiner Sitzung am am 24. März. Demnach hatte der Freistaat im Zusammenhang mit der Ausstattung der Wasserwehr für das Jahr 2025 Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro ausgereicht. Etwas über 3500 Euro mehr hatten sich dann aber für die tatsächlichen Anschaffungen erforderlich gemacht. Der Gemeinderat stimmte dem „Lückenschluss“ via einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu.