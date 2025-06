„Nachwuchsspieler der Saison“: ThSV Eisenach: Ehrung für Grgic

Marko Grgic ist Nachwuchsspieler der Saison 2024/25 der Handball-Bundesliga (HBL). Der 21-jährige Rückraumspieler des ThSV Eisenach setzte sich bei der Wahl unter Trainern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der 18 Erstligisten mit großem Vorsprung durch. Grgic soll seine Ehrung am 33. Spieltag beim letzten Heimspiel des ThSV gegen Potsdam in der Eisenacher Werner-Assmann-Halle erhalten. Grgic, der künftig für die SG Flensburg-Handewitt aktiv sein wird, spielt eine überragende Saison. Mit über 260 Treffern führt Grgic aktuell die Torschützenliste an. Im Dezember 2024 und Februar 2025 war er bereits zum „Spieler des Monats“ gewählt worden.