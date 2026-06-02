Nachwuchssorgen: Landeskirchen-Mitarbeiter müssen nicht mehr evangelisch sein

München (dpa/lby) - Die evangelische Landeskirche streicht angesichts Personal- und Gläubigenmangels eine zentrale Vorschrift für den Großteil ihrer Mitarbeiter: Für die meisten Stellen wird ab 1. Juli keine Mitgliedschaft in der Kirche mehr verlangt, wie die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ARK) mitteilte. Ausgenommen bleiben aber Aufgaben in der Verkündigung, Konfirmanden- und Religionsunterricht, Seelsorge und Tätigkeiten "mit besonderer Verantwortung für das evangelische Profil in Kirche und Diakonie", wie es in der Mitteilung heißt. Dazu zählen auch hauptberufliche Kirchenmusiker auf sogenannten A- und B-Stellen für Kantoren und Organisten.