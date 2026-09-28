Was wollte Clueso als Kind einmal werden? Welcher seiner Songs bedeutet ihm besonders viel? Und wie kam er eigentlich zu seinem Künstlernamen? Mit solchen Fragen beschäftigen sich normalerweise Musikjournalisten. Diesmal kamen sie von Schülerinnen und Schülern der Grundschule Oberlind. Für die neue Ausgabe ihrer Schülerzeitung „Tintenklecks“ konnte die Redaktion den Thüringer Musiker Clueso für ein Interview gewinnen.