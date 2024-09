Nachwuchsorganisation: Thüringer Jusos gegen Regierungsbeteiligung der SPD

Sondershausen (dpa/th) - Die Thüringer Jusos haben sich gegen eine Beteiligung der SPD an einer neuen Landesregierung ausgesprochen. Die SPD müsse das Ergebnis der Landtagswahl akzeptieren und sich auf den Weg in die Opposition machen, hieß es in einem auf der Landeskonferenz der Nachwuchsorganisation in Sondershausen verabschiedeten Leitantrag. Die Sozialdemokraten könnten mit ihren 6,1 Prozent keinen Beitrag für die Bildung einer stabilen demokratischen Regierung leisten. "Unsere Rolle ist nicht in einer Regierung der kleinen und großen Übel, in der wir unseren Zielen nicht gerecht werden können", so die Jusos.