Wochenlang haben Schüler der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau an ihrem Auftritt gefeilt, die richtigen Töne geübt, ihr Wettbewerbsprogramm auf die Beine gestellt. Alles für ihren großen Moment bei Jugend musiziert. Und dieser war am Wochenende gekommen. In mehreren Locations in Sonneberg haben 35 Musikschüler aus dem Ilm-Kreis ihr Können beim Regionalentscheid für Thüringen West an Klavier, Streich- und Blasinstrumenten, am Akkordeon und im Gesang präsentiert.