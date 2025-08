Erfurt (dpa/th) - Die Apotheke in der Nähe gehört nicht mehr für alle Thüringer zum Alltag. Nach wie vor werden Apotheken geschlossen. Bis zum 1. August habe es in diesem Jahr im Freistaat zwölf Schließungen gegen, eine Apotheke wurde neu eröffnet, teilte die Landesapothekerkammer auf Anfrage in Erfurt mit. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr gab es sieben Apothekenschließungen und eine Neueröffnung.