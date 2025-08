Es sei politischer Wille, die Bedingungen am pharmazeutischen Institut in Jena zu verbessern, so der Ministeriumssprecher. Allerdings seien die Haushaltszwänge groß. Es gebe Überlegungen, die ehemalige Frauenklinik des Universitätsklinikums so umzubauen, dass dort die Büroräume für das Institut eingerichtet werden können, die derzeit in der Stadt verteilt seien.