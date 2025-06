Man muss die Erfolge feiern, wie sie fallen. Und auch in diesem Jahr fallen sie, was die Fußballerinnen des ESV Lok Meiningen angeht, ziemlich oft. Die Frauen haben den Landesmeistertitel schon seit Wochen sicher, genau wie die D-Juniorinnen. Jetzt haben sich die C- und die B-Juniorinnen ebenfalls den Titel gesichert.