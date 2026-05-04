Ein Wochenende der ganz besonderen Art liegt hinter den Fußballverantwortlichen der SG Ulstertal. Da gab es die beiden Thüringenpokal-Endspiele am Samstag in Arnstadt, die die D- und A-Junioren sensationell für sich entschieden. Das war aber bei weitem noch nicht alles. In Geisa fanden zwei Tage Fußball non-stop mit sommerlichen Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz statt. Auf den vier Spielfeldern zeigte am ersten Turniertag der 2015er-Jahrgang fünf Stunden Nachwuchsfußball auf beeindruckendem Niveau. Eingeladen hatten die Nachwuchsverantwortlichen der SG Ulstertal E-Junioren-Vertretungen zur 5. Auflage des Turniers um den Belaco-Cup.