Im Herrenfußball besteht zur neuen Saison mit dem FC Rennsteig – dem Zusammenschluss aus FSV Floh-Seligenthal und Thuringia Struth-Helmershof – nun eine noch engere Gemeinschaft der jungen Spieler, die im JFV Rennsteig heranwachsen, beziehungsweise dem JFV entwachsen. Die Kooperation im Nachwuchsfußball erstreckt sich mit dem FC Weidebrunn sowie dem SV Stahl Brotterode-Trusetal aber noch über zwei weitere Vereine und das überaus erfolgreich.