Nachwuchsförderung: Wie einst Sauerbrey und Langenhan

53 junge Athletinnen und Athleten der Sommersportarten Basketball, Badminton, Bogenschießen, Boxen, Fußball, Gewichtheben, Handball, Leichtathletik, Para-Leichtathletik, Radsport, Sportschießen, Taekwondo und Tischtennis sind am Montag im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt (HWK) von der Stiftung Thüringer Sporthilfe mit einer individuellen Nachwuchsförderung geehrt worden. Insgesamt überreichten der Staatssekretär für Sport & Ehrenamt, David Möller – einst erster Vorsitzender der Stiftung –, der amtierende zweite Stiftungsvorsitzende Bernd Neudert und der stellvertretende HWK-Hauptgeschäftsführer Tobias Hinz Förderungen von 35.000 Euro.