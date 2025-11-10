 
Nachwuchsförderung Wie einst Sauerbrey und Langenhan

Sporthilfe übergibt Förderungen als Anerkennung vergangener Leistungen und Motivation für die Zukunft

Nachwuchsförderung: Wie einst Sauerbrey und Langenhan
1
Andor Rik Schumann, Sohn von 800-Meter-Olympiasieger Nils Schumann, glänzte im Sommer beim Europäischen Olympischen Jugendfestival EYOF – ebenfalls auf der 800-m-Strecke. Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage

53 junge Athletinnen und Athleten der Sommersportarten Basketball, Badminton, Bogenschießen, Boxen, Fußball, Gewichtheben, Handball, Leichtathletik, Para-Leichtathletik, Radsport, Sportschießen, Taekwondo und Tischtennis sind am Montag im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt (HWK) von der Stiftung Thüringer Sporthilfe mit einer individuellen Nachwuchsförderung geehrt worden. Insgesamt überreichten der Staatssekretär für Sport & Ehrenamt, David Möller – einst erster Vorsitzender der Stiftung –, der amtierende zweite Stiftungsvorsitzende Bernd Neudert und der stellvertretende HWK-Hauptgeschäftsführer Tobias Hinz Förderungen von 35.000 Euro.

Neudert erinnerte an das Jahr 2016, als im Bildungszentrum des Handwerks in Rohr unter anderen die damaligen Nachwuchssportler Max Langenhan und Katherine Sauerbrey ausgezeichnet wurden. Langenhan ist inzwischen mehrfacher Weltmeister im Rennrodeln und ein potenzieller Medaillenkandidat für die Olympischen Winterspiele 2026, Skilangläuferin Sauerbrey gewann 2022 Olympiasilber mit der deutschen Staffel.

Die Individualförderung soll nicht nur Anerkennung für Leistungen in der Vergangenheit, sondern vor allem Motivation für die Zukunft sein. Sie soll zudem einen kleinen Teil dessen kompensieren, was die Sportler, ihre Elternhäuser, die Vereine und Verbände Jahr für Jahr in das leistungssportliche Training und die Wettkämpfe investieren.

Thüringens Sommersportler gewannen vier Gold-, fünf Silber- und vier Bronzemedaillen und erreichten zehn Top-10-Platzierungen bei internationalen Saisonhöhepunkten wie etwa Junioren-Welt- und -Europameisterschaften. 35 von ihnen starteten sogar schon auf internationaler Ebene.

Südthüringer Sportlerinnen und Sportler unter den Geehrten

Gewichtheben bis Sportschießen
Ive Bräuning (Gewichtheben/AC Suhl, zehnter Platz Jugend-EM Reißen/Stoßen/Zweikampf bis 71 kg)