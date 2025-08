Nachwuchsförderung Deutsches Problem? Wenn Stars von morgen zu wenig spielen

Länder wie Spanien, Frankreich, Portugal oder die Niederlande würden es sehr gut machen. "Sie haben ein großes Repertoire an hervorragenden Spielern. Und da sind wir wieder beim Thema Ausbildung: Ich glaube nicht, dass du per se Talent hast, sobald du in Madrid, Paris, Porto oder Amsterdam geboren wirst", betonte der internationale Fußballchef von Red Bull.