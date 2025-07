Es ist schon recht ungewöhnlich, dass der Schmiedefelder Kirmesverein, angesprochen auf den Nachwuchs, ohne Sorgen dasteht. Was andere Vereine landein und landaus plagt, spielt für diesen, der sprichwörtlich einen Bärenanteil am geselligen Miteinander aller Generationen im Suhler Ortsteil hat, so gar keine Rolle. Dafür haben seine Mitglieder und die Schmiedefelder generell aber auch eine offenbar gut funktionierende Strategie. Denn dass das Thema Kirmes die Jugend an sich anspricht, ist es allein nicht.