Zur Freude aller Pferdeliebhaber steht wieder ein Fohlen der Rasse Schweres Warmblut auf der Wiese in Wohlmuthausen, gemeinsam mit seiner Mutter Estefania. Campino – so heißt das neue Hengstfohlen – genießt die Tage ohne Regengüsse in der Freiheit auf der Wiese Ortseingangs von Gerthausen kommend sichtlich und tollt lebhaft umher. „Campo“ stammt aus spanischen und italienischen Regionen und bedeutet so viel wie Feld. Mit „C“ beginnt der Name des Fohlens, da sein Vater den Namen Cadett trägt. Alle Nachkommen dieses Hengstes erhalten einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben „C“.