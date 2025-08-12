Nachwuchs im Handwerk: Nächste Runde: Prämie für Schülerpraktika im Herbst möglich

"Es gibt Interesse, verstärkt auch bei Abiturienten", sagte der Geschäftsführer des Handwerkstags. Mehr als die Hälfte der Schülerpraktikanten im Bereich der Handwerkskammer Erfurt habe beispielsweise zwei oder mehr Wochen für einen Betriebsaufenthalt genutzt. Sie sind vor allem dazu gedacht, die Arbeitsbedingungen und Anforderungen im Handwerk kennenzulernen - und vielleicht den Traumberuf zu finden. "Wir hatten eine breite Verteilung der Berufe, für die sich die Schülerinnen und Schülerinnen interessierten."