Nachwuchs im Handwerk: Nächste Runde: Prämie für Schülerpraktika im Herbst möglich

Erfurt (dpa/th) - Praktika in Thüringer Handwerksbetrieben sollen Schülern bei der Berufsentscheidung helfen. "Das Angebot einer Praktikumsprämie wurde in den Sommerferien gut genutzt", sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerktags, Thomas Malcherek, auf Anfrage in Erfurt. Nach ersten Schätzungen wurden etwa 650 Praktikumswochen gefördert. Die nächste Chance gebe es in den Herbstferien. Schüler können in Thüringen 120 Euro pro Woche für ein Praktikum in den Ferien an staatlicher Förderung bekommen.