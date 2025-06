Mindestens 30 maskierte Personen

Das Derby der B-Junioren musste nach Ausschreitungen von Zuschauern abgebrochen worden. Mindestens 30 größtenteils mit schwarzen und lilafarbenen Sturmhauben maskierte Personen seien in den Bereich der Zwickauer Fans eingedrungen, hieß es laut Polizei. Demnach seien drei 15-Jährige und ein 19-Jähriger verletzt sowie Fan-Utensilien geraubt worden. Ein Verletzter habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Angreifer seien in einen Wald geflüchtet.