Was macht eigentlich ein Stadtförster und wie genau funktioniert das Ökosystem Wald? Das fanden die Klassen 1b und 2c der Grundschule Walldorf vorige Woche heraus – und zwar nicht wie sonst im Klassenzimmer. Stattdessen führte ihr Weg in die Natur. Mit Wanderkleidung und Proviant bepackt ging es in die Natur. Begleitet wurden sie dabei unter anderem vom Wasunger Bürgermeister Thomas Kästner und dem Stadtförster Andreas Wüstenhagen.