Biathlet Danilo Riethmüller ist erstmals Vater geworden. „Das größte Glück ist manchmal ganz klein“, verkündete der Saisonaufsteiger der Vorsaison und WM-Staffel-Dritte die freudige Nachricht bei Instagram, versehen mit einem Foto der Füße des Babys. Seine Freundin Lisa brachte vor wenigen Tagen ein Töchterchen im Zentralklinikum in Suhl zur Welt. Interessant: Die junge Mutter arbeitet just in diesem Krankenhaus – auf der Entbindungsstation. Wegen der Geburt war Riethmüller vorzeitig von den Deutschen Meisterschaften im Bayerischen Wald abgereist.