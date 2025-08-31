„Jetzt weißt du, was ich mir zum Geburtstag wünsche“, rief Alwin seiner Mutti hinterher. Sie nickte und freute sich, wie gut sich ihr Sohn auf Inlinern bewegen konnte. Dabei hatte er bis dato noch nie derartige Rollen unter seinen Füßen gehabt. Ebenso wie etliche seiner Klassenkameraden. Anfangs waren auch Nils und Ylvie etwas skeptisch. „Man kann sich halt nirgendwo festhalten“, sagten sie. Doch dann wurde es mit jeder Minute besser. In die Schuhe schlüpfen, probieren, fahren, Spaß haben. Und natürlich acht geben.